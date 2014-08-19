Третину путінської гуманітарки складають вода і сіль - ЗМІ

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зокрема, вантажівки везуть близько 700 т води, завантаженої в районі підмосковного полігону Алабіно, де проходить підготовку 2-га гвардійська Таманська дивізія ЗС РФ.

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Співрозмовники видання дивуються, навіщо російській стороні знадобилося передавати в Україну сіль, але вказують на те, що прибуття 700 т води збіглось з фактом повного припинення водопостачання Донецька.