Третину путінської гуманітарки складають вода і сіль - ЗМІ
01:34, 19 серпня 2014Політика
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Значну частину гуманітарного вантажу, відправленого Росією на територію України, становить звичайна вода і сіль.
REUTERS
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерела в спецслужбах.
Зокрема, вантажівки везуть близько 700 т води, завантаженої в районі підмосковного полігону Алабіно, де проходить підготовку 2-га гвардійська Таманська дивізія ЗС РФ.
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Співрозмовники видання дивуються, навіщо російській стороні знадобилося передавати в Україну сіль, але вказують на те, що прибуття 700 т води збіглось з фактом повного припинення водопостачання Донецька.
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