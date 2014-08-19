Україна повинна сама визначати своє майбутнє - Клімкін

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Gazeta.ua.

Клімкін зазначив, що ці три "червоні лінії" досить прості.

"По-перше, Україна повинна бути європейською демократичною державою. По-друге, повинна йти європейським шляхом. По-третє, Україна повинна сама визначати своє майбутнє", - підкреслив міністр.

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Він уточнив, що наша держава сама вирішить, яким чином і в яких союзах їй забезпечувати власну безпеку.

"У будь-якому випадку майбутнє України перебуває в площині європейського шляху", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше на брифінгу міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що західні партнери не відмовляли Україні у військовому і політичному співробітництві.

"Нам ніхто не відмовляє ні в допомозі, ні у співпраці. Всі наші партнери готові працювати в цьому напрямку. Вони мають різні уявлення, якими мають бути строки та обсяги такого співробітництва", - пояснив міністр.