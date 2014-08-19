У наслідок вибуху на шахті у Красноармійську загинув один гірник, двоє - постраждали
08:12, 19 серпня 2014Політика
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У наслідок вибуху на шахті у Красноармійську один гірник загинув, двоє - постраждали. На даний час шахта не працює.
У наслідок вибуху на шахті у Красноармійську один гірник загинув, двоє - постраждали
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
"У м. Красноармійськ на шахті ПАТ „Шахтоуправління Покровське” о 20 год. 5 хв. 18 серпня на горизонті 800 м стався вибух метано-повітряної суміші. Внаслідок вибуху загинув 1 гірник та 2 гірників госпіталізовано до центральної районної лікарні. Всього в шахті працювало 589 гірників, на аварійній ділянці - 11. На даний час шахта не працює", - повідомляє ДСНС.Читайте такожНа донецькій шахті стався вибух, постраждали 16 гірників, ще двох шукають
До аварійно-рятувальних робіт залучалось чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
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