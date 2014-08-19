Прокуратура розслідуватиме аварію на шахті у Красноармійську

Відкрито кримінальне провадження за фактом аварії на підприємстві «Шахтоуправлінні Покровське», внаслідок якої загинув гірник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Красноармійської міжрайонної прокуратури, 18 серпня о 19.50 на ПАТ «Шахтоуправлінні «Покровське», що розташоване у Красноармійському районі Донецької області, під час виконання робіт на глибині 815 метрів стався вибух метано-повітряної суміші.Читайте такожУ наслідок вибуху на шахті у Красноармійську загинув один гірник, двоє - постраждали

На момент вибуху на аварійній ділянці працювало 7 гірників, 6 з них самостійно піднялись на поверхню. У результаті вибуху загинув один працівник даного підприємства 1977 року народження. Тіло піднято на поверхню. Причина смерті встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Роботи на аварійній ділянці призупинено. На місці аварії працює оперативно-слідча група.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокурора Донецької області.Читайте такожОдна з найбільших шахт зупинила роботу через бої та ризики для гірників

У прокуратурі нагадали, що 12 серпня на цьому підприємстві під час виконання під час виконання робіт на глибині 815 метрів стався спалах газо-пилової суміші. У результаті аварії постраждало 22 працівника підприємства. Проводиться розслідування ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей).