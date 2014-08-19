Євродепутат від Латвії вимагає від Баррозу скасувати санкції проти РФ

За словами євродепутата, "війна санкцій", що розгорнулася між ЄС і Росією це шлях внікуди. "В цьому році виповнюється 100 років з початку Першої світової війни, яка забрала життя мільйонів людей і залишила Європу в руїнах. Напередодні тієї війни відбувалися схожі процеси, коли країни робили "правильні" кроки проти один одного і так і не змогли зупинитися. Навряд чи в кінці війни хтось пам'ятав, заради яких благих цілей вона починалася", - йдеться в листі Андрія Мамикіна, передає портал delfi.lv.

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За його словами, Вентспілський порт внаслідок "війни санкцій" вже почав втрачати до 500 тис. євро в місяць. До половини може впасти податок з прибутку населення в Ризі, оскільки найбільші транспортні та логістичні підприємства зареєстровані в столиці. "Про селян і говорити нічого - вони вже зараз виливають молоко в канаву", - говориться в листі євродепутата.

Раніше до Жозе Мануела Баррозу з листом про скасування санкцій проти Росії звернулися євродепутати від Греції Костас Пападакіс і Сотіріс Зарианопулос.