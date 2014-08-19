Cанкції є свідченням того, що Україна є повноцінним суб’єктом міжнародної політики - юрист

Про це заявив екс-адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий, коментуючи для «Юридичної газети» ухвалений минулого тижня Закон «Про санкції» (законопроект №4453а).

За його словами сьогодні відносини між Україною та Росією вийшли далеко за межі нормальних міжнародних відносин. Вони є вкрай напруженими, а в сфері збройного зіткнення можна сміливо говорити про прояви війни. І як реакція на недобросусідську позицію Росії, Україна і застосувала такі санкції.

Сірий відзначив позитивні моменти під час законодавчої роботи. З самого початку санкції планувались в пакеті з обмеженнями прав і свобод, в тому числі і до громадян України. Тобто, ці обмеження стосувались преси, свободи слова, спрямовувались також і на громадян України, що є не зовсім коректним. Причина полягає в тому,що такого характеру санкції повинні бути спрямовані зовні, так як на рівні внутрішнього правопорядку має діяти національна юридична система.

Адвокат Сірий також підкреслити, що санкції можуть застосовувати країни, які є суб’єктами міжнародного порядку, а не об’єктами. Формально суб’єктами є всі, але за значенням в світовому правопорядку далеко не кожна країна може бути суб’єктом міжнародного порядку – тобто провідником міжнародно-правової політики. І та держава, яка користується інструментом санкцій, є повноцінним суб’єктом міжнародної політики.