Представники Червоного Хреста виїхали до Луганська для організації доставки допомоги з РФ

Троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста сьогодні прибудуть у Луганськ для оцінки ситуації та організації відправлення і доставки гуманітарного вантажу з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні станом на 9:00 роботи з оформлення гуманітарного вантажу не проводились у зв’язку з непогодженням представниками Червоного Хреста гарантій безпеки руху колони з боку терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», - зазначив він.

За словами Лисенка, до Луганська направлено передову групу представників Червоного Хреста для оцінки ситуації та організації відправлення і доставки гуманітарного вантажу. Сьогодні група із трьох осіб планує прибути в Україну з Донецька Ростовської області РФ через пункти пропуску «Донецьк» – «Ізварине».