Бойовиків, які тікають до РФ, розстрілюють російські прикордонники - комбат "Київщини"

Командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Київщина” Юрій Покиньборода підтверджує інформацію, що серед бойовиків у Луганській області ширяться панічні настрої, вони намагаються втекти до Росії, але там потрапляють під кулі російських прикордонників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

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“Ми дуже багато затримуємо тих, хто брав участь у бойових діях, захоплювали будівлю луганського СБУ. Коли ми їх допитуємо, то бачимо, що серед них дійсно є паніка, оскільки вони очікували, що Росія введе війська і їм буде допомога. А на сьогодні вони розуміють, що їм ніхто вже не допоможе. А коли вони намагаються залишити Луганську область через російський кордон, їх просто розстрілюють. Стоять прикордонники з російського боку і знищують їх. Тому вони не знають куди подітися і намагаються пройти через гуманітарні коридори”, - сказав Покиньборода.

Довідка УНІАН. В Україні створено 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення, серед яких батальйон "Київщина" - формувався в Київській області.

На початку липня підрозділ відправлено у східні регіони для підтримки і допомоги тим правоохоронцям, які з 21 травня забезпечують охорону громадського порядку, доставить запаси провіанту і забере хворих бійців.