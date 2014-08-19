Підтримка терористів місцевим населенням у Луганську вища, ніж у навколишніх містах - комбат "Київщини"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Київщина” Юрій Покиньборода.

“У Луганській області ситуація неоднозначна. Коли ми були у Сватовому, там відсотків 30 підтримували сепаратистів, а відсотків 70 підтримували Україну. А чим ближче до Луганська, тим більше це співвідношення міняється. Але в людей поступово змінюється думка після того, як вони натерпілися від сепаратистів”, - сказав Покиньборода.

Читайте такожСили АТО звільнили від терористів один з районів Луганська, бої триваютьОкрім того, комбат повідомив, що на Луганщині є райони, де місцеві жителі взагалі не визнають жодної влади. “Є частина населення, яка взагалі нікого не підтримує. Це козачі станиці, яким жодна влада не потрібна. Ми туди заїжджаємо, а там навіть прапорів ніяких немає, і нам доводиться проводити роботу, щоб забезпечити елементарну безпеку, щоб туди завезли кошти для соціальних виплат. А в Кремінній місцеве керівництво взагалі не визнає українську владу. На мою думку, цих керівників треба міняти, але вони досі при владі”, - наголосив Покиньборода.

Нагадаємо, в зайнятому терористами Луганську вже 17-й день спостерігається критична ситуація з життєзабезпеченням міста.