Порошенко подякував Лукашенкові за організацію зустрічі з Путіним

23:00, 19 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком

REUTERS

Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Президент України подякував президентові Білорусі за можливість проведення 26 серпня у Мінську зустрічі високого рівня у форматі Україна – Європейський Союз – "Євразійська трійка".

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Крім того, президенти обговорили низку питань двосторонніх відносин та врегулювання надзвичайної ситуації на українському Донбасі.

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