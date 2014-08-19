Порошенко подякував Лукашенкові за організацію зустрічі з Путіним

Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Президент України подякував президентові Білорусі за можливість проведення 26 серпня у Мінську зустрічі високого рівня у форматі Україна – Європейський Союз – "Євразійська трійка".

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Крім того, президенти обговорили низку питань двосторонніх відносин та врегулювання надзвичайної ситуації на українському Донбасі.