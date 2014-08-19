Порошенко подякував Лукашенкові за організацію зустрічі з Путіним
23:00, 19 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком
REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Глави держави.
Президент України подякував президентові Білорусі за можливість проведення 26 серпня у Мінську зустрічі високого рівня у форматі Україна – Європейський Союз – "Євразійська трійка".
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Крім того, президенти обговорили низку питань двосторонніх відносин та врегулювання надзвичайної ситуації на українському Донбасі.
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