Spiegel: Незважаючи на російську образливість

У своїй статті «Незважаючи на російську образливість», опублікованій на сайті німецького журналу Spiegel, Філіп Вітрок повідомляє, що український уряд вже не може дочекатися, щоб оголосити про цей візит. На вихідних в Києві стало відомо, що Ангела Меркель скоро приїде до України. Федеральний уряд, навпаки, довго вів себе стримано - поки у вівторок офіційно не було підтверджено: Так, канцлер прилітає в суботу до Києва вперше з початку кризи наприкінці 2013 року. Вона зустрінеться з главою держави Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і з деякими мерами країни.

Нетерпіння з оприлюдненням зустрічі показує, яке значення має візит Меркель для українців. І наскільки тонкою може стати ця поїздка для канцлера.

Для Порошенка, Яценюка і Ко ясно: немає більш зрозумілого сигналу, ніж приїзд найсильнішої глави уряду Європи, в той час як армія на сході країни веде криваву боротьбу проти проросійських сепаратистів. «Це, звичайно, вираз підтримки канцлером особисто і Німеччиною як ключовою країною всього Європейського Союзу», - сказав український міністр закордонних справ Павло Клімкін. І він не забув відзначити, що візит відбудеться напередодні українського національного свята. У річницю проголошення незалежності 24 серпня 1991 року на тлі Радянського Союзу, що розпадається, Порошенко хоче в неділю приймати великий військовий парад.

Меркель змирилася з невдоволенням Кремля

Звичайно, Меркель знає про символічність свого візиту. В принципі, вона також не має нічого проти того, щоб Україна використала можливість ще раз чітко показати президенту Росії Володимиру Путіну, на чиїй стороні в цьому конфлікті Німеччина і Європа. При всіх зусиллях Меркель, Путін показав себе занадто впертим, щоб дбати про зниження напруженості в цьому конфлікті, занадто часто Путін своїми виступами в Криму сам провокував те, що тепер канцлер навряд чи прийме до уваги російську образливість. Можливе невдоволення Кремля Меркель прийме за їх жест солідарності.

Насправді, оголошення поїздки Меркель спочатку на офіційному сайті не знайшло ніякого відгуку в Москві. У будь-якому випадку, канцлер буде стежити за тим, щоб Київ не використав надмірно її візит для своїх цілей. Незважаючи на всю партійність, Меркель повинна також переконати Порошенка. Зрештою, виробник шоколаду дозволив собі захопитися небезпечними іграми. Його представництво оголосило про можливе «часткове» знищенні російської військової колони, яка нібито перетнула кордон України. До сьогоднішнього дня немає ніякого підтвердження інциденту - інциденту, який мав би потенціал для величезної ескалації війни. Тому Порошенко доведеться рахуватися з громадськими закликами Меркель.

Зі свого боку канцлер також усвідомлює, що її візит до Києва для неї особисто пов'язаний з політичними ризиками. Правда, ще на початку Німеччина взяла на себе західну провідну роль у дипломатичних колах для пошуку вирішення конфлікту між Україною і Росією. Меркель багато разів розмовляла по телефону з Порошенком і Путіним. Але досі подібні старання, досягти угоди про припинення вогню і надійного контролю українсько-російського кордону, залишаються безуспішними. Якщо Меркель зараз сама особисто їде до однієї зі сторін конфлікту, то зростає очікування того, що нарешті з'являться зрушення в кризовій дипломатії. А також є ризик, що ці очікування будуть обмануті.

Тепер покладають надії на наступний кризовий саміт через кілька днів після тет-а-тету Порошенка та Меркель. 26 серпня у Мінську, Білорусь, в рамках засідання Євразійського митного союзу український президент Порошенко зустрічається з Путіним. Це буде перша особиста зустріч двох глав держав з початку червня. Тоді з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки союзників у Нормандії Путін і Порошенко зустрілися на кілька хвилин - при посередництві Меркель і президента Франції Франсуа Олланда. З тих пір, відносини неухильно погіршуються.

Меркель і Олланд на цей раз не беруть участь, замість цього, ЄС відправляє делегацію високопоставлених чиновників, у тому числі єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера. Безпосереднього дипломатичного прориву не варто очікувати. Але, як сказали в Берліні, принаймні, Порошенко і Путін знову будуть розмовляти один з одним.