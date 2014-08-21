Червоний Хрест закликає не розміщувати вогневі точки в житлових кварталах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив керівник управління оперативної діяльності МКЧХ в Європі і Центральній Азії Лоран Корба.

«Неприпустимо піддавати нападу цивільне населення, цивільні об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення. Сторони повинні уникати розміщення військових цілей в густонаселених районах або поряд з ними», - сказав він.

Читайте такожБойовики у Луганську стріляють по житлових кварталах з території будинку для літніх людейПри цьому Корба наголосив, що МКЧХ закликає терористів на сході України дотримуватися норм гуманітарного права і поважати співробітників міжнародної організації.

«МКЧХ нагадує всім сторонам, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторони в конфлікті повинні виявляти повагу до співробітників, які надають міжнародну гуманітарну допомогу, і захищати тих, хто перебуває під захистом емблеми Червоного Хреста. Це стосується й тих, хто супроводжуватиме російську автоколону ("гуманітарний конвой" - ред.)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, терористи, що діють на території Донбасу, розміщують артилерію в межах житлових кварталів, викликаючи на себе вогонь силовиків у відповідь. Також РНБО неодноразово повідомляла про випадки обстрілу терористами житлових будинків у містах Донбасу з метою дискредитувати сили АТО.