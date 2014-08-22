Яценюк заявляє, що малайзійський Боїнг-777 був збитий людьми, які тренувалися в Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

“Весь світ знає, хто збив малайзійський літак. Це точно не п'яні терористи з українськими паспортами, це фахові люди, які отримали тренування в Росії, вогонь координувався з боку Росії, що ракети “Бук” поставлялися також з Росії”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, катастрофа малайзійського літака, котрий 17 липня летів з Амстердама до Куала-Лумпур, забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів.

За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи "Бук".

СБУ розробляє версію, згідно з якою "Буком", яким збили малайзійський Боїнг-777, керували українські військовослужбовці, які залишилися на території Криму і перейшли на бік Російської Федерації.