ЗМІ: терористи напали на блокпост сил АТО під Маріуполем і захопили Тельманове

Про це повідомили кореспонденту "Української правди" джерела. Розвідгрупа блокпосту напоролося на "розтяжку", в результаті чого 1 військовий поранений.

Читайте такожЗа добу сили АТО завдали близько 60 артобстрілів по терористах

Крім того, за словами джерел, обстрілюють пункт пропуску Новоазовськ.

Джерела також повідомляють, що терористи взяли населений пункт Тельманове в Донецькій області, що робить неможливим під'їзд до декількох частин збройних сил України, розташованих в тій місцевості.

Також, за наявними даними, з міста Тельманове терористи збираються наступати на Новоазовськ.