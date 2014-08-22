У зоні АТО діє 21 група розмінування - командувач інженерних військ

Про це на брифінгу розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника інженерних військ ЗС України полковник Геннадій Кравченко.

За словами офіцера, найважливіше завдання, яке виконують інженерні війська, - життєзабезпечення підрозділів Збройних Сил України.

"Це комплекс заходів, направлений на підтримку та забезпечення повсякденної діяльності армії. Захистити військовослужбовця під час виконання його обов’язків - наша мета", зазначив полковник.

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За даними Кравченка, зараз у зоні АТО діє 21 група розмінування. Силами цих підрозділів здійснено фортифікаційне обладнання понад 30 базових таборів, обладнано майже 300 блокпостів, створено систему загороджень для прикриття наших військовослужбовців на блокпостах. Для цього використано більше 30 тисяч земляних мішків і понад тисячу залізобетонних блоків.

Читайте такожУ Слов`янську піротехніки знешкодили майже 10 тис. вибухонебезпечних предметівТакож здійснено прикриття інженерними загородженнями 4 пунктів переходу через державний кордон у Луганській та Донецькій областях, підготовлено понтонний підрозділ, який утримує переправу через річку Сіверський Донець, раніше знищену терористами.

Наведено 7 тимчасових мостових переходів із комплектів важких механізованих мостів, які забезпечили життєдіяльність не тільки військових підрозділів, а й цивільного населення в тих районах, де вони установлені.