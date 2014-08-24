Прес-центр АТО спростував інформацію про захоплення терористами селища Тельманове

Відповідну заяву прес-центр АТО опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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"З самого ранку терористами через російські засоби масової інформації і соціальні мережі була поширена брехлива інформація про нібито захоплений терористами Сєвєродонецьк. Також, була поширена брехня про прорив танкового угруповання російських найманців з міста Донецьк, і оточення підрозділу українських десантників у Краснодоні. Крім того, "віртуально" терористами був захоплений населений пункт Тельманове Донецької області", - йдеться в повідомленні прес-центру.