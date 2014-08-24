У Донецьку при артобстрілі пошкоджено морг

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Сьогоднішня ніч у Донецьку пройшла напружено, звуки пострілів і вибухів лунали у всіх районах міста. За інформацією Управління ДСНС в Донецькій області, за минулу добу через артобстріли в місті виникло 13 пожеж, 9 з яких - у жилих будинках приватного сектору. Перебитий газопровід в районі Казенного заводу хімічних виробів.

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Ситуація з електропостачанням в Донецьку залишається складною, за ніч знеструмлено 7 трансформаторних підстанцій в селищі Авдотьїно і 19 трансформаторних підстанцій в Адміселищі.

Через вчорашній обстріл Калінінського району досі не відновлено рух тролейбусів по маршрутах №7 та №11. Вранці не курсували тролейбуси №2 через неспокійну обстановку біля залізничного вокзалу. О 9.00 рух було відновлено. О 9.20 Кіровський район піддався артобстрілу, зокрема, селище шахти ім. Абакумова. Також жителі повідомляють про залпи в мікрорайонах Текстильник і Широкий.