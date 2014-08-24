У День Незалежності терористи обіцяли влаштувати атаки на позиції сил АТО

15:48, 24 серпня 2014
Політика
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Терористи обіцяли підірвати штаб АТО в Краматорську.

REUTERS

Проте в даний час в зоні АТО відносно спокійно. Українські військові ретельно стежать за діями терористів.

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Між тим прес-центр АТО вже заявив, що з самого ранку терористами через російські ЗМІ та соціальні мережі була поширена брехлива інформація про нібито захоплений терористами Сєвєродонецьк. "Крім того, "віртуально" терористами був захоплений населений пункт Тельманове Донецької області", - йдеться в повідомленні прес-центру.

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