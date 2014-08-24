Бій за Іловайськ триває: військові знищили більше 50 бойовиків, відкрито прохід до міста

Батальйоном "Донбас" спільно з силами ЗСУ знищено чотири вогневі точки терористів та понад п'ятдесят бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба батальйону "Донбас" на своїй сторінці у Facebook.

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"Не припиняється бій за Іловайськ! За результатами вранішнього бою "Донбасом" і зводною мотострілковою ротою 17-ї і 93- ї бригад ЗСУ було вщент розбито південне угрупування терористів", - йдеться у повідомленні.

У батальйоні зазначають, що тепер відкрито південний прохід до міста. Бойовий дух у військових - надзвичайно високий.