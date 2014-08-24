Бій за Іловайськ триває: військові знищили більше 50 бойовиків, відкрито прохід до міста
19:00, 24 серпня 2014Політика
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У батальйоні зазначають, що внаслідок успішної операції відкрито південний прохід до міста.
REUTERS
Батальйоном "Донбас" спільно з силами ЗСУ знищено чотири вогневі точки терористів та понад п'ятдесят бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба батальйону "Донбас" на своїй сторінці у Facebook.
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"Не припиняється бій за Іловайськ! За результатами вранішнього бою "Донбасом" і зводною мотострілковою ротою 17-ї і 93- ї бригад ЗСУ було вщент розбито південне угрупування терористів", - йдеться у повідомленні.
У батальйоні зазначають, що тепер відкрито південний прохід до міста. Бойовий дух у військових - надзвичайно високий.
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