В РНБО обіцяють до ранку вивезти всіх поранених з Іловайська

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Я думаю, що до ранку всіх поранених заберуть звідти", - сказав він.

Читайте такожПід Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон" За словами Лисенка, зазвичай евакуація поранених відбувається як наземним, так і повітряним шляхом.

Нагадаємо, тільки минулої ночі, за даними командира "Донбасу" Семена Семенченка, внаслідок нічних обстрілів Іловайська з "Ураганів" з території РФ і "Градів" з Донецька, загинули 7 військовослужбовців сил АТО, ще 11 отримали поранення, у тому числі важкі.