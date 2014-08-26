В РНБО обіцяють до ранку вивезти всіх поранених з Іловайська
18:20, 26 серпня 2014Політика
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В РНБО обіцяють до ранку вивезти всіх поранених військових з-під Іловайська.
Лисенко пообіцяв вивезти поранених з Іловайська / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Я думаю, що до ранку всіх поранених заберуть звідти", - сказав він.
Читайте такожПід Іловайськом загинув командир батальйону "Херсон" За словами Лисенка, зазвичай евакуація поранених відбувається як наземним, так і повітряним шляхом.
Нагадаємо, тільки минулої ночі, за даними командира "Донбасу" Семена Семенченка, внаслідок нічних обстрілів Іловайська з "Ураганів" з території РФ і "Градів" з Донецька, загинули 7 військовослужбовців сил АТО, ще 11 отримали поранення, у тому числі важкі.
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