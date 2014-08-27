Ештон: зустріч Порошенка з Путіним - один із підсумків переговорів у Мінську

"Один із підсумків цієї зустрічі - зустріч між президентом Путіним і президентом Порошенком", - сказала вона журналістам, повідомляє Зовнішня Служба ЄС.

За словами Верховного представника, в ході переговорів обговорювалися два питання - "економічні аспекти дискусії між Україною та Росією і питання миру та безпеки".

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" Я повинна сказати, що протягом всієї зустрічі я наголошувала, що це, на мій погляд, найважливіший аспект. Ми закликали до припинення вогню, пов'язаного з належним управлінням кордонами. Важливо гарантувати, щоб гуманітарна допомога дійшла до людей в належному порядку, у повній відповідності з нормами міжнародного права, і, звичайно, повинен мати місце політичний процес", - наголосила Ештон.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко провів переговори з Високим представником Європейського Союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, а також відбулася двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів почалася після переговорів у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка, які відбулися 26 липня в Мінську.