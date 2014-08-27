Єврокомісар: реалізація асоціації між Україною та ЄС - "політичний конфлікт" з торговельними наслідками

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у Мінську по завершенні переговорів у форматі Україна-Митний Союз-ЄС,

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"Фактично, мова йде про політичний конфлікт, який має торгові наслідки, а не навпаки. Я вірю, що ми можемо знайти рішення для так званих торгових наслідків глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Процес (обговорення) триває на технічному рівні, і 12 вересня ми знову зберемося у Брюсселі на політичному рівні", - сказав він.