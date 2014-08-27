Єврокомісар: реалізація асоціації між Україною та ЄС - "політичний конфлікт" з торговельними наслідками
01:21, 27 серпня 2014Політика
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Європейський комісар з питань торгівлі Карел Де Гухт назвав "політичним конфліктом, який має так звані торгівельні наслідки" питання можливих економічних наслідків від реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Де Гухт назвав "політичним конфліктом", який має так звані торгівельні наслідки, питання реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / УНІАН
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у Мінську по завершенні переговорів у форматі Україна-Митний Союз-ЄС,
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"Фактично, мова йде про політичний конфлікт, який має торгові наслідки, а не навпаки. Я вірю, що ми можемо знайти рішення для так званих торгових наслідків глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Процес (обговорення) триває на технічному рівні, і 12 вересня ми знову зберемося у Брюсселі на політичному рівні", - сказав він.
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