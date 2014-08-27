Порошенко закликає після виборів створити коаліцію демократичних сил

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на X з'їзді партії «Солідарність», перейменованій у «Блок Петра Порошенка».

Як наголосив президент, він не допустить другого фронту всередині України, спрямованого проти держави.

Порошенко підкреслив, що необхідно створити більшість у Верховній Раді з демократичних сил.