Порошенко закликає після виборів створити коаліцію демократичних сил
15:00, 27 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає після проведення позачергових парламентських виборів підписати декларацію про об'єднання в коаліцію демократичних сил.
Порошенко хоче створити в Раді коаліцію демократичних сил / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на X з'їзді партії «Солідарність», перейменованій у «Блок Петра Порошенка».
Як наголосив президент, він не допустить другого фронту всередині України, спрямованого проти держави.
Порошенко підкреслив, що необхідно створити більшість у Верховній Раді з демократичних сил.
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