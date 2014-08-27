Держдеп: Росія здійснює пряме військове вторгнення в Україну

Про це в середу, 27 серпня, заявила офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє ТСН.

"Всі дані вказують на те, що наразі йде контрнаступ російських військових на Донецьк і Луганськ", - сказала вона. Водночас, додавши, що російська влада при цьому обманює власних солдатів та їхні сім'ї.

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"Ми стурбовані тим, що уряд РФ не бажає говорити правду, незважаючи на те, що військові просунулися майже на 40 кілометрів вглиб України", - зазначила представник Держдепартаменту США.

За її словами, американське зовнішньополітичне відомство також слідкує за повідомленнями про те, що російських солдат, які загинули за невідомих обставин, ховають на батьківщині.

Під час брифінгу Псакі також згадала поранених, які надійшли до шпиталю Санкт-Петербурга.