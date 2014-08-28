Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі

Як повідомляє прес-служба глави держави, сторони обмінялись думками щодо міжнародних зусиль для деескалації ситуації на Донбасі та скоординували подальші кроки.

Зокрема, Порошенко повідомив співрозмовниці, що має намір використати всі можливості для реалізації мирного плану, а для цього українська сторона готова до роботи в рамках контактної групи вже в найближчі дні.

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За результатами розмови, Порошенко та Меркель домовилися скоординувати зусилля перед засіданням Європейської Ради 30 серпня для можливих подальших рішучих дій з боку ЄС.