Керівники Генштабів України та Росії обговорили ситуацію на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам перед початком закритого засідання РНБО повідомив президент України Петро Порошенко.

За його словами, керівники генеральних штабів збройних сил двох країн, зокрема, обговорили ситуацію на кордоні, недопущення їх перетину військовими формуваннями.

Як зазначив президент, також йшла мова про обмін полоненими, зокрема, в тому числі російськими десантниками, які перетнули український кордон і були затримані.

“Впевнений, що спільні дії призведуть до деескалації ситуації”, - сказав президент.

Читайте такожВторгнення ЗС РФ в Україну відбувається у кількох напрямках - ШкірякВін також поінформував, що у суботу, 30 серпня, відбудуться переговори керівників прикордонних служб України та Росії.

Також Порошенко зазначив, що доручив голові Державної прикордонної служби України Миколі Литвину відновити на відповідному рівні консультації із своїм російським колегою, зокрема, в частині спільного кордону українсько-російської ділянки з метою недопущення проникнення військових формувань, перевезення амуніції, озброєнь.

Разом з тим Порошенко сказав, що на закритій частині засідання РНБО планується, серед іншого, заслухати інформацію керівництва «Укроборонпрому» щодо забезпечення поставок військової техніки.