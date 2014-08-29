Бійці "Луганська" і Нацгвардії зачистили кілька сіл і знищили чотири десятки терористів
02:02, 29 серпня 2014Політика
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Батальйон "Луганськ-1" спільно зі спецпідрозділом ВВ "Омега" і спецпідрозділом ВВ "Ягуар" провели зачистку кількох населених пунктів Словʼяносербського району на Луганщині, а ще села Кримське і Сокільники.
Бійці "Луганська" і Нацгвардії зачистили кілька сіл і знищили чотири десятки терористів / фото пресс-службы Минобороны
Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону в Фейсбук.
"Між Кримським і Сокільниками українські силовики вступили в бій, біля річки Сіверський Донець в ході бою було знищено міномет противника і завдяки підтримці БТР-3, БТР-4 було знищено до 40 бойовиків", - йдеться в повідомленні.
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Також бійці захопили один міномет.
Після бою комбат "Луганськ-1" сказав: "Це наша земля і тут ми господарі!".
Втрат із боку українських бійців немає.
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