Бійці "Луганська" і Нацгвардії зачистили кілька сіл і знищили чотири десятки терористів

Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону в Фейсбук.

"Між Кримським і Сокільниками українські силовики вступили в бій, біля річки Сіверський Донець в ході бою було знищено міномет противника і завдяки підтримці БТР-3, БТР-4 було знищено до 40 бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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Також бійці захопили один міномет.

Після бою комбат "Луганськ-1" сказав: "Це наша земля і тут ми господарі!".

Втрат із боку українських бійців немає.