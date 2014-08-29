ЄС повинен зберігати дипломатичні контакти і підтримувати тиск на Росію - Баррозу

Про відповідну заяву Баррозу, яку він зробив німецьким ЗМІ, повідомили в Європейській комісії сьогодні.

"ЄС дуже чітко сказав, що недавня поведінка Росії йде врозріз з міжнародними нормами і принципами. Росія повинна показати доброзичливе ставлення і припинити активну підтримку сепаратистів зброєю і персоналом. Ми повинні продовжувати наш двоєдиний підхід: зберігати дипломатичні канали відкритими і підтримувати тиск на Росію", - заявив Баррозу.Читайте такожНа саміті ЄС у Брюселі 30 серпня обговорюватимуть питання кризи в Україні

Президент ЄС наголосив, що ситуація в Україні "впливає на Європу та міжнародне співтовариство". "Це є предметом серйозної і глобальної проблеми. ЄС ставить перед собою завдання знайти вирішення кризи в Україні на підставі її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності, а також із суворим дотриманням міжнародних стандартів", - підкреслив Баррозу.