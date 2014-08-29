Українська діаспора Бразилії готується зустрічати ідеолога російського неофашизму
16:36, 29 серпня 2014Політика
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На середину вересня анонсовано приїзд до Бразилії ідеолога російського неофашизму Олександра Дугіна.
Вітторіо Сиротюк розповів про бразильських українців / hromadskeradio.org
Місцева українська діаспора вже вживає заходів з приводу цього візиту, заявив її очільник Вітторіо Сиротюк в ефірі Громадського радіо.
Зокрема, діаспоряни попередили про візит посольство України, повідомив він.
Читайте такожЗМІ: Європейські націоналісти провели у Відні таємну зустріч з путінськими олігархамиТакож Сиротюк розповів, як бразильські українці протидіяли російській пропаганді під час Майдану, руйнуючи штампи російських ЗМІ про "фашистську" складову революції.
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