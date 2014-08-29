Українська діаспора Бразилії готується зустрічати ідеолога російського неофашизму

Місцева українська діаспора вже вживає заходів з приводу цього візиту, заявив її очільник Вітторіо Сиротюк в ефірі Громадського радіо.

Зокрема, діаспоряни попередили про візит посольство України, повідомив він.

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