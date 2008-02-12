Яценюку не вдалося перекричати мегафони і він залишив сесійну залу

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК намагався відкрити пленарне засідання парламенту, однак йому це вдалося.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у зв’язку з тим, що голова ВР не мав мікрофону, він намагався голосно кричати, щоб його чули всі депутати. Однак слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафони, які включили депутати від фракції Партії регіонів.

Фракція Партія регіонів продовжує блокувати роботу ВР. Після того, як спікеру не вдалося відкрити засідання, він покинув сесійну залу. Разом з ним сесійну залу покидають і депутати від фракцій БЮТ та НУ-НС.

Перед тим, як А.ЯЦЕНЮК покинув сесійну залу, він зазначив, що про строки проведення наступного засідання буде повідомлено пізніше.