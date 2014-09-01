Порошенко обмірковує можливість запровадження в Україні воєнного стану - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після наради лідерів парламентських фракцій і груп із президентом України сказав лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

“Я вкотре запитав президента, в чому є затримка стосовно введення воєнного стану, враховуючи те, що вже всі визнають, що у нас сьогодні ніяка не антитерористична операція, а реально відверто ведеться війна з РФ... президент відповів, що він обдумує можливість внесення в парламент питання про необхідність введення воєнного стану в Україні”, - сказав Тягнибок.

Читайте такожГолова депутатської групи підтримав введення воєнного стануВін додав, що “для того повинні відбутися ще якісь там певні дії чи певні події”.

Відповідаючи на запитання, про що саме йдеться, депутат зазначив, що очевидно йдеться про ще більше загострення ситуації на фронті.

“Хоча після тих подій, які зараз відбулися під Іловайськом, і подій, які зараз відбуваються в Луганській області, зокрема, в Луганську, коли наші залишили луганський аеропорт, і ці події, коли є можливість утворення ще кількох котлів. Зокрема, невтішна ситуація довкола Дебальцевого. Звісно, як на мене, воєнний стан потрібно вводити якнайшвидше”, - сказав Тягнибок.

У той же час, лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв вважає, що воєнний стан не вводитиметься.

“Я думаю, що за тією інформацією, яку ми отримали, станом на сьогодні, є всі підстави вважати, що навряд чи воєнний стан буде введено”, - сказав депутат.

“Більше того, я переконаний, що в тій ситуації ті, хто сподівалися, що через воєнний стан можна зірвати вибори, - це чисте політиканство”, - додав Соболєв.

В нинішніх умовах, вважає він, ситуація поки що дозволяє не вводити воєнний стан.

“Швидше за все таке рішення не буде ухвалено”, - відзначив він.