ЦВК не дозволили змінити межі округів на Донбасі і зменшити витрати на вибори

За законопроект №4531А, поданий позафракційним депутатом Давидом Жванією, проголосували 134 народних депутати із 317, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема з фракцій Партії регіонів, ВО "Свободи" та групи "За мир та стабільність" документ не підтримав жоден депутат.

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Законопроектом передбачалось надати Центральній виборчій комісії (ЦВК) право змінити межі та центри одномандатних округів у Донецькій і Луганській областях. Такох законопроектом пропонувалось передбачити посилення охорони виборчих комісій, виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації під час їх транспортування від дільничних та окружних виборчих комісій до виборчих комісій вищого рівня.

Крім цього в законопроекті передбачалось можливість скорочення витрат з державного бюджету на проведення парламентських виборів за рахунок зменшення складу окружних і дільничних виборчих комісій. А також не виділяти кошти з держбюджету на проведення передвиборної агітації у друкованих та електронних (аудіовізуальних) ЗМІ.