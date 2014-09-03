Семенченко розповів, про що говорили на зустрічі з Порошенком і Турчиновим

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками вчорашньої зустрічі трьох командирів батальйонів з президентом України Петром Порошенком і головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

Як відзначив Семенченко, «зміна «правил гри» - оцінка за результатом і персональна відповідальність за свої дії – те, з чого треба розпочинати, якщо ми хочемо бути сильною державою і зберегти незалежність».

«Друге: по лінії звільнення полонених - ті запевнення від влади, які можна одержати, ми з комбатами одержали. Усі альтернативні варіанти задіяно. Працюємо. Третє. Одержуємо важке озброєння для Донбасу. Штат збільшено. Потік добровольців посилився разів удвічі. Путін добився тільки зворотного. Там, де росіянин біжить, українець дістає шаблю», - заявив Семенченко.

Комбат також підкреслив: «Потрібна потужна система територіальної оборони. Підтримка армії у звичайний час і партизанський рух у критичний момент. Працюємо. Завтра усі наші однодумці в регіонах одержать чіткий сигнал».

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Кажучи про політику і можливу участь у виборах, Семенченко відзначив, що командири цих трьох батальйонів «чітко для себе вирішили: для нас зараз іншої мети, окрім «Вітчизна в небезпеці» і порятунку наших товаришів, немає». «Якщо для реалізації цих цілей буде потрібно - ми зробимо і цей крок. Зустрічатимемося з іншими комбатами і говоритимемо. Але це має бути, як у травні з «Донбасом», коли ми з партизанського загону домовилися йти до державної Нацгвардії: чіткі умови, для чого ми йдемо, публічне закріплення цього на папері, повна гласність, громадський контроль за виконанням і відповідальність у разі порушення. Інакше - ні. Не варто було починати боротьбу за країну і ставити все, що є, на кон, щоб розміняти це на шмат хліба або папірець з недоторканністю», - заявив Семенченко.