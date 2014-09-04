Командир батальйону "Прикарпаття" арештований за дезертирство

"Командиру батальйону оголошено підозру про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 409 Кримінального кодексу ("відмова від несення обов’язків військової служби у бойовій обстановці"), ч. 1 ст. 426 ("бездіяльність військової влади") та ч. 2 ст. 402 ("непокора"), - йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

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За клопотанням слідчого військової прокуратури Південного регіону суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Крім цього в повідомленні вказується, що Військова прокуратура Південного регіону проводить досудове розслідування у кримінальній справі стосовно військовослужбовців батальйону територіальної оборони "Прикарпаття", які самовільно залишили бойові позиції, знаходячись в зоні проведення АТО.