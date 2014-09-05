Reuters: Росія може уникнути нових санкцій ЄС у разі перемир'я

Більш того, як пише агентство Reuters із посиланням на дипломатів, Європа може і зовсім відмовитися посилення санкцій. якщо на сході України встановиться міцне перемир'я.

Два дипломати сказали, що йдеться про відстрочку на тиждень, один зазначив про термін у три дні, за які Москва повинна показати прогрес на шляху до врегулювання конфлікту.

"Якщо перемир'я виявиться постійним, є шанс, що санкції взагалі не вступлять в силу", - заявив один з дипломатів.

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