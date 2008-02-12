Балога: сьогодні БЮТ виступив “у тандемі” з Партією регіонів

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА різко негативно оцінив прийняття сьогодні в першому читанні законопроекту про закупівлі товарів і послуг за державні кошти, який «зберігає існуючі на сьогодні корупційні, непрозорі способи проведення тендерних процедур».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За словами В.БАЛОГИ, сьогоднішнє голосування консервує колосальні зловживання при проведенні держзакупівель. «По суті, не зламаний злочинний механізм багатомільйонних тіньових оборудок. Під соусом турботи за державні інтереси зроблено новий крок для узаконення масштабних лобістських, сумнівних з точки зору закону комбінацій», вважає глава секретаріату Президента.

В.БАЛОГА звернув увагу, що фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» не підтримала законопроект про держзакупівлі, який не змінює старий, корупційний порядок їх проведення. Натомість наголошує, що переважна більшість народних депутатів із фракції БЮТ проголосували «за», разом із депутатами від Партії регіонів і комуністами. «Причини зрозумілі, адже авторами-розробниками існуючого «темного» порядку тендерних закупівель є окремі депутати від БЮТ, які разом із «регіоналами» мають від цього дуже-дуже конкретний зиск», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату вказав, що сьогодні вдруге за рік фракція БЮТ голосує так, як це роблять фракції Партії регіонів і комуністів. Вперше це сталося торік під час незаконного протягування через Верховну Раду п’ятого скликання неконституційного Закону «Про Кабінет Міністрів», зазначив він. На думку В.БАЛОГИ, сьогодні для широкої громадськості очевидною стала нова політична комбінація у парламенті – корисливий тандем БЮТ-Партії регіонів. «Розмови про те, що блок «НУ-НС» міг утворити так звану широку коаліцію, так і залишилися гіпотезами. Натомість БЮТ перейшов до практичних дій, зовсім не турбуючись про відповідальність перед своїми виборцями», - заявив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, “за” прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. За проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блока Литвина.