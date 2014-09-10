Президент: Зараз іде війна за незалежність України
Президент України Петро Порошенко відзначає, що Україна постала перед тривалою військовою загрозою і наразі йде війна за її незалежність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розширеного засідання Кабміну.
Він наголосив, що влада докладе всіх зусиль, аби зберегти мир.
"Але при цьому розслаблятися у нас немає жодної підстави", - додав президент.
Читайте такожПорошенко підписав закон про санкціїПорошенко зауважив, що робота оборонних підприємств України, налагоджена в останні тижні, на сьогодні дає можливість щодня постачати у зону АТО до 30 одиниць броньованої техніки.
Водночас президент зауважив, що Україні протистоїть одна з найбільших армій світу, Збройні сили якої протягом останніх 10-15 років постійно модернізувалися і на сьогодні володіють найсучаснішою та найдосконалішою зброєю.
Читайте такожПорошенко: Україна вийшла на найвищий рівень співпраці з НАТО Крім того, російські військові "ще набралися досвіду в різних гарячих точках".
"Це, на жаль, тривала військова загроза. Вона не минеться. І в тому випадку, коли поточна криза завершиться найближчим часом, нам треба навчитися жити в таких умовах", - сказав Порошенко і додав, що стратегічне планування України має бути не на місяці і навіть не роки, а десятиліття.