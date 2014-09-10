За минулу добу бойовики 20 разів вчиняли провокації та обстріли позицій АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу терористи та російські військові скоїли 20 провокацій та обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Луганської області: Чорнухіне, Нижньобараниківка, Піски, Городище, Золоте та Донецької області – Верхньоторецьке, Староласпа, Гранітне, Жданівка, Авдіївка, Докучаєвськ, Тоненьке, Нижня Кринка та самого аеропорту Донецька‏», - зазначив він.

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Також учора автомобіль прикордонників підірвався на вибуховому пристрої. Загинули три прикордонники: два - на місці події, один - під час транспортування до медичного закладу, ще двоє отримали тяжкі поранення.