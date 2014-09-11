Росія відводить війська, але залишає військових інструкторів - Тимчук

09:50, 11 вересня 2014
Політика
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Бойовики і російські війська проводять перегрупування своїх сил у низці районів Донецької області.

Росія залишає бойовикам військових інструкторів

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук.

"Відмічається поступове відведення російських військ на територію РФ. Однак на українській території залишаються інструктори з числа кадрових офіцерів російської армії, які займаються підготовкою груп місцевих бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Тимчука, в районі Тельманового Донецької області відзначається скупчення бойовиків загальною чисельністю до 1 000 осіб, з якими російські військові проводять щоденні заняття. Також спостерігається скупчення бронетехніки.

Читайте такожРосійські війська ведуть постійне повітряне спостереження за силами АТО - Тимчук"В районі Безіменного Новоазовського району Донецької області відзначається активність російсько-терористичних військ. Протягом вчорашнього дня в цей район з РФ було перекинуто не менше 10 танків", - пише Тимчук.

Також в цьому районі протягом трьох діб фіксується робота комплексу радіоелектронної розвідки противника на базі мікроавтобуса «Фольксваген Т5» без номерних знаків, що веде розвідку позицій українських військ в районі Маріуполя.

Близько 20 російських танків перекинуті в район населеного пункту Рози Люксембург (Новоазовський район Донецької області).

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