Росія відводить війська, але залишає військових інструкторів - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук.

"Відмічається поступове відведення російських військ на територію РФ. Однак на українській території залишаються інструктори з числа кадрових офіцерів російської армії, які займаються підготовкою груп місцевих бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Тимчука, в районі Тельманового Донецької області відзначається скупчення бойовиків загальною чисельністю до 1 000 осіб, з якими російські військові проводять щоденні заняття. Також спостерігається скупчення бронетехніки.

Читайте такожРосійські війська ведуть постійне повітряне спостереження за силами АТО - Тимчук"В районі Безіменного Новоазовського району Донецької області відзначається активність російсько-терористичних військ. Протягом вчорашнього дня в цей район з РФ було перекинуто не менше 10 танків", - пише Тимчук.

Також в цьому районі протягом трьох діб фіксується робота комплексу радіоелектронної розвідки противника на базі мікроавтобуса «Фольксваген Т5» без номерних знаків, що веде розвідку позицій українських військ в районі Маріуполя.

Близько 20 російських танків перекинуті в район населеного пункту Рози Люксембург (Новоазовський район Донецької області).