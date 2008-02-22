У ВР рекомендують Тимошенко не чіпати КГЗКОР

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації Верховної Ради рекомендує Кабінету міністрів України не приватизовувати Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР). Про це, зокрема, йдеться у зверненні Комісії до Президента України і Кабінету міністрів України, опублікованому на сайті Верховної Ради.

У своєму зверненні Комісія висловила застереження щодо приватизації окремих підприємств, включених у перелік господарських товариств, державні пакети акцій (долі) яких підлягають першочерговому продажу в 2008 році відповідно до Розпорядження Кабміну № 81-р.

У зверненні рекомендується "не здійснювати ніяких дій щодо приватизації КГЗКОР як об`єкту незавершеного будівництва до завершення переговорів з країнами - учасниками будівництва і підписання нових міжурядових угод, а приватизацію КГЗКОР здійснювати на підставі окремого законодавчого акту, яким будуть визначені особливості приватизації цього підприємства".

Довідка УНІАН. У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50%+1 акція.

Тоді ж пропозиції ТОВ “Смарт-груп” (Запоріжжя) і ЗАТ “Металоїнвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОР були визнані найбільш оптимальними. Про свою зацікавленість в КГЗКОР заявляли Arcelor Mittal, «Сєвєрсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

20 вересня 2007 року Фонд держмайна планував підписати угоду з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд - російською компанією «Металоінвест». Проте підписання договору було відмінено через хворобу голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК.

Кабінет Міністрів 3 жовтня 2007 року ухвалив рішення про створення робочої групи для перевірки питання створення акціонерного товариства на базі майнового комплексу КГЗКОР.

10 жовтня 2007 р. члени робочої групи дійшли висновку, що створення спільного підприємства у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50% плюс одна акція на базі майна комбінату відповідає нормативним вимогам.

Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом №941/2007 заборонив Фонду держмайна здійснювати будь-які дії щодо держмайна КГЗКОР.

30 жовтня 2007 року президент Румунії Траян БЕСЕСКУ після зустрічі в Бухаресті з Президентом України заявив, що Румунія не зацікавлена в добудові Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд і хоче повернути близько 1 млрд. доларів інвестицій, які вона вклала в цей комбінат.

1 листопада 2007 р. Президент України доручив створити робочу групу, яка повинна була підготувати пропозиції щодо добудові Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Після підготовки пропозицій щодо добудови КГЗКОР це питання буде винесене на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Кошторисна вартість будівництва КГЗКОР, яке почалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів, з яких освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України - 56,4%, Румунії - 28%, решта належать Словаччині. Зараз будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.