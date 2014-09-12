МВС України спіймало російські ЗМІ на брехні про міжнародний розшук руфера "Мустанга"

Як написав він у Facebook, повідомлення про те, що Росія оголосила в міжнародний розшук Павла Ушевця, відомого також як руфер "Мустанг", не відповідає дійсності.

"Цього разу, як і зазвичай, російські лжеЗМІ збрехали. Мустанга оголошено ними поки що не в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а в міждержавний - лише в рамках СНД", - написав Геращенко.

Читайте такожУкраїнець, який розмалював зірку в Москві, отримав премію 10 тисяч доларівРадник міністра також запевнив, що Україна не видасть Росії Ушевця. Як нагадав Геращенко, ст. 25 Конституції України прямо забороняє видавати для суду громадян України.

"Ми повинні були б видати Росії Павла, якщо б він не був громадянином України, і то у випадку, якщо наш український суд, перевіривши документи з Росії, вважав би за потрібне це зробити", - пояснив чиновник.

Читайте такожРуфер "Mustang Wanted" допоміг Lifenews передати $5 тисяч на потреби батальйону "Донбас"Як повідомляв УНІАН, вчора російські ЗМІ повідомили, що українського руфера "Мустанга" оголосили в міжнародний розшук