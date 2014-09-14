Штаб АТО зафіксував обстріли позицій силовиків неподалік Попасної та аеродрому Донецьк

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Зафіксовано обстріли позицій наших військ неподалік населеного пункту Попасне та аеродрому Донецьк", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ РНБО заявили про відносне дотримання режиму припинення вогню протягом доби

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє 13 вересня про підтвердження інформації про спробу захоплення російськими військами аеропорту в Донецьку.