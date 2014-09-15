Експерти порадили Порошенкові скинути бездарних генералів і наслідувати Черчілля

Директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко наголосив, що на часі вже відбулося усвідомлення того, що треба проводити високошвидкисні реформи, адже звичайні вже не допоможуть. Економічний експерт додав, що Україні зараз потрібні "швидкі реформи, на високій швидкості, які могли б допомогти змінити ситуацію протягом наступного року".

На необхідності реформ також наголосив політолог, директор компанії консалтингу Berta Communications Тарас Березовець: "Президент має подати низку реформаторських законопроектів до Верховної ради. Новий Податковий кодекс – раз, по-друге, адмінреформа. Ми бачимо окуповані території на Донбасі, відторгнення Криму – потрібно новий адмінрозподіл України на нові території. По-третє, це судова реформа, тобто масштабне звільнення усіх корумпованих суддів. Ще одна програма залучення нових професіоналів до державної служби".

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По-друге, додав політолог, він порадив би президенту звернути особливу увагу на армію і на безпековий сектор, тобто залучати молодих професіоналів до служби в усі розвідувальні служби: СБУ, ГУР, - а також створювати професійну армію з масштабним переозброєнням.

"Третє: скорочення чиновницького апарату, повна реформа державної служби. Це вже відбувається, але незадовільно, все одно багато людей залишаються на своїх місцях. І у зв'язку з цим, треба буде призначити дострокові місцеві вибори по всій Україні", - наголосив Березовець.

Дипломатія не пройде Водночас директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС і капітан 1-го рангу у відставці Григорій Перепелиця зауважив, що не випадково Порошенка називають президентом-дипломатом.

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"Це гарний епітет для президента мирного часу, але не дуже гарний для президента воєнного часу", - зауважив він.

Зокрема, експерт згадав прем'єр-міністра Британії Вінстона Черчилля, який під час війни також спочатку покладався на дипломатію, але зрозумів, що Гітлера не можна зупинити політико-дипломатичними засобами, як це робив його попередник Чемберлен, який намагався умиротворити агресора.

"Фатальні наслідки цього умиротворення ми знаємо, коли Гітлер окупував всю Європу і розв'язав війну проти Британії. Тож Черчилль став верховним головнокомандувачем і організував оборону Британії. Я думаю, що має наслідувати цьому і Порошенко". "Він має провести перш за все люстрацію Генштабу Міноборони, тому що це найслабша ланка сьогодні в обороні країни. Помилка президента у тому, що він спирається на старий генералітет і бездарних генералів", - наголосив Перепелиця.