Військовослужбовці себе у парламенті «не знайдуть» - Фесенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Експерт відзначив новітню політичну моду на “героїв війни у титульній частині списків”.

“Майже у всіх партій Майдану ми це бачимо”, - додав Фесенко.

Отже, на його думку, це є новітньою політичною модою і електоральною технологією.

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“Таким чином, більшість партій, які орієнтуються на виборців-прихильників Майдану, - вони підкреслюють свій патріотизм, демонструють, що “наші там воюють” або “герої війни нас підтримують, саме нашу партію”, - сказав експерт і додав, що це гра на патріотичних настроях.

“Ризикну припустити, що значна частина цих людей у Верховній Раді себе не знайде. Вони звикли воювати, а тут треба займатися рутинною, нудною працею”, - сказав політолог.

Водночас дехто, на його думку, зможе попрацювати на те, щоб контролювати Міністерство оборони і просувати інтереси добровольчих батальйонів.

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“Але дехто з цих людей подивиться на парламентську практику і скаже: що це за бардак, що я тут роблю і чи не припинити усе це безглузде дійство”, - зазначив Фесенко.

На його думку, уся ця ситуація може стати своєрідною міною сповільненої дії. Крім того, може виникнути моральна дилема: воювати чи бути парламентарієм, додав експерт.