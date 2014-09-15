Військовослужбовці себе у парламенті «не знайдуть» - Фесенко
Голова Центру прикладних досліджень “Пента” Володимир Фесенко вважає, що військовослужбовці, висунуті політичним партіями кандидатами в депутати, в разі обрання до парламенту себе там «не знайдуть».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.
Експерт відзначив новітню політичну моду на “героїв війни у титульній частині списків”.
“Майже у всіх партій Майдану ми це бачимо”, - додав Фесенко.
Отже, на його думку, це є новітньою політичною модою і електоральною технологією.
Читайте такожЯрош балотуватиметься до ВР у мажоритарному окрузі
“Таким чином, більшість партій, які орієнтуються на виборців-прихильників Майдану, - вони підкреслюють свій патріотизм, демонструють, що “наші там воюють” або “герої війни нас підтримують, саме нашу партію”, - сказав експерт і додав, що це гра на патріотичних настроях.
“Ризикну припустити, що значна частина цих людей у Верховній Раді себе не знайде. Вони звикли воювати, а тут треба займатися рутинною, нудною працею”, - сказав політолог.
Водночас дехто, на його думку, зможе попрацювати на те, щоб контролювати Міністерство оборони і просувати інтереси добровольчих батальйонів.
Читайте такожПартії зрівняли свої шанси, включивши до виборчих списків військових і журналістів - КВУ
“Але дехто з цих людей подивиться на парламентську практику і скаже: що це за бардак, що я тут роблю і чи не припинити усе це безглузде дійство”, - зазначив Фесенко.
На його думку, уся ця ситуація може стати своєрідною міною сповільненої дії. Крім того, може виникнути моральна дилема: воювати чи бути парламентарієм, додав експерт.