Окупанти не дозволили передати їжу та воду заблокованим у Меджлісі людям

Про це повідомив сайту Крым.Реалии керівник Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Як відомо, в будівлі Меджлісу перебуває голова благодійної організації «Фонд «Крим» Риза Шевко. Також там до вечора утримували двох дівчат, імовірно, співробітниць Меджлісу.

Їх дозволили піти близько 18.00 години вечора, попередньо відібравши мобільні телефони.

Залишаючи територію, дівчата повідомили кореспонденту сайту, що всередині ще перебувають люди.

Читайте такожОбшук в будівлі Меджлісу кримських татар триває вже 6 годин (фоторепортаж)Прикметно, що спроби передати воду і їжу людям, які знаходяться в будівлі Меджлісу, робилися, однак люди, які займаються обшуком, заявили, що «це заборонено», - зазначив Заїр Смедляєв.

У той же час, як повідомлялося раніше, в будівлю Меджлісу не пропустили адвоката, якого запросив голова благодійної організації «Фонд «Крим» Риза Шевко. Адвокат назвав це незаконним і заявив, що всі дії силовиків будуть оскаржені.

За повідомленням кореспондента Крым.Реалии, близько 20.00 за київським часом з двору будівлі Меджлісу кримськотатарського народу виїхала машина, імовірно з комп'ютерною технікою, яку з воріт випустили «поліцейські» і озброєний чоловік у балаклаві.

Як повідомлялося, вранці 16 вересня в Сімферополі будівлю Меджлісу кримськотатарського народу оточили автоматники, тут проводять обшук. В МВС і Слідчому комітеті Криму від коментарів відмовилися.

Представники Меджлісу розцінюють те, що відбувається, як «залякування соціально активних людей, як елемент психологічного впливу».