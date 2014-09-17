Яценюк доручив Міноборони і МВС бути в повній готовності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду. «Окремо хочу зазначити, що реалізація мирного плану, яка потрібна і необхідна, яка спрямована на досягнення миру в країні, ні в якому разі не повинна розслабляти Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Тому повна готовність, віри немає, тим більше росіянам. Тому будемо дивитися, як далі будуть реалізовуватися так звані мирні домовленості», - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню. Президент Петро Порошенко віддав наказ начальникові ГенштабуЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00 5 вересня. Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.