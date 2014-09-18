Центральну площу Горлівки назвуть на честь закатованого депутата Рибака, вважає Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.

Зокрема, він розповів про "українського героя Володимира Рибака, 42-річного батька двох дітей, члена муніципального парламенту в місті Горлівка".

"15 квітня він вийшов проти сепаратиста, російського спецназівця під сепаратистським прапором, перед будівлею місцевої адміністрації", - сказав Порошенко.

Читайте такожСБУ оприлюднила розмови терористів про вбивство депутата Горлівської міськради"Так само, як Решата Аметова, його було викрадено і піддано тортурам. Його останні години, мабуть, були жахливими. Його тіло було знівечене", - сказав Порошенко.

Він висловив переконання, що скоро настане той час, коли центральну площу Горлівки "буде названо на честь Володимира і школярі приноситимуть квіти до його пам'ятника".