Центральну площу Горлівки назвуть на честь закатованого депутата Рибака, вважає Порошенко
Президент України Петро Порошенко переконаний, що центральна площа Горлівки буде названа на честь міського депутата Володимира Рибака, якого терористи вбили за те, що він зірвав прапор так званої "ДНР" з міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.
Зокрема, він розповів про "українського героя Володимира Рибака, 42-річного батька двох дітей, члена муніципального парламенту в місті Горлівка".
"15 квітня він вийшов проти сепаратиста, російського спецназівця під сепаратистським прапором, перед будівлею місцевої адміністрації", - сказав Порошенко.
Читайте такожСБУ оприлюднила розмови терористів про вбивство депутата Горлівської міськради"Так само, як Решата Аметова, його було викрадено і піддано тортурам. Його останні години, мабуть, були жахливими. Його тіло було знівечене", - сказав Порошенко.
Він висловив переконання, що скоро настане той час, коли центральну площу Горлівки "буде названо на честь Володимира і школярі приноситимуть квіти до його пам'ятника".