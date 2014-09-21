Росія намагалася зірвати виступ кримських татар у Нью-Йорку

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми негайно провели роботу і Секретаріат ООН відхилив цю вимогу Росії. Меджліс візьме участь у конференції", - цитує Клімкіна ТСН.

За його словами, в самому Криму у татар, які мали їхати на конференцію, просто відбирали паспорти.

"Але ми ж знаємо, що правда завжди перемагає. Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров гідно представлять свій народ на конференції", - написав міністр.

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Нагадаємо, нещодавно окупаційна влада Криму дала Меджлісу добу на виселення.