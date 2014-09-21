Росія намагалася зірвати виступ кримських татар у Нью-Йорку
00:25, 21 вересня 2014Політика
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Росія висловила письмовий протест у зв'язку з участю Меджлісу кримськотатарського народу у світовій конференції з питань корінних народів, яка відбудеться 22-23 вересня в Нью-Йорку.
REUTERS
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Ми негайно провели роботу і Секретаріат ООН відхилив цю вимогу Росії. Меджліс візьме участь у конференції", - цитує Клімкіна ТСН.
За його словами, в самому Криму у татар, які мали їхати на конференцію, просто відбирали паспорти.
"Але ми ж знаємо, що правда завжди перемагає. Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров гідно представлять свій народ на конференції", - написав міністр.
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Нагадаємо, нещодавно окупаційна влада Криму дала Меджлісу добу на виселення.
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