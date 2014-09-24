Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС координацію дій зі сприяння мирному процесу в Україні

Як повідомила прес-служба глави держави, Порошенко висловив послам подяку за підтримку, яку Україна отримує від провідних країн світу у складній ситуації.

«Це справжній тест для наших відносин», - наголосив Порошенко.

Президент відзначив важливість співпраці з країнами «Великої сімки» під час зовнішньополітичних подій останніх тижнів – участі у засіданні Європейської Ради, саміті НАТО у Вельсі, робочих візитів до Канади та США.

В цьому контексті посол США в Україні Джеффрі Пайетт ще раз підтвердив слова президента Барака Обами під час зустрічі з Порошенком про те, що США віддані підтримці України та розвитку ще тіснішого партнерства з нею.

Глава держави також поінформував послів про розвиток подій на Донбасі, зазначивши, що ситуація залишається складною.

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При цьому Президент підкреслив, що Україна виконує всі свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями. За словами Порошенка, запорукою подальшої позитивної динаміки є дотримання домовленостей всіма сторонами, а саме - двостороннього режиму припинення вогню, виведення російських військ, звільнення заручників, а особливо контролю за українсько-російським кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ.

У зустрічі з президентом взяли участь посли в Україні США Пайетт, ЄС Ян Томбінські, Німеччини Кристоф Вайль, Франції Ален Ремі, Японії Тоїчі Саката, Італії Фабріціо Романо, Великої Британії Саймон Сміт, а також тимчасовий повірений у справах Канади в Україні Анне Мейсон-Гаусс.