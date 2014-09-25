Завтра експерти ОБСЄ розпочнуть роботу в Дебальцевому

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-конференції.

Він зазначив, що сьогодні приїжджають інспектори з Росії та представники ОБСЄ для створення центру для "ефективних дій проти тих, хто порушує режим припинення вогню".

Читайте такожНа Луганщині дві групи спостерігачів ОБСЄ фіксують порушення бойовиками перемир'я"Вони приїжджають сьогодні у Харків і з завтрашнього дня починають свою місію першу у місті Дебальцеве", - сказав Порошенко.

Він зауважив, що саме це місто на сьогодні зазнає найбільшої кількості обстрілів в порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на Луганщині бойовики обстріляли представників ОБСЄ.