Завтра експерти ОБСЄ розпочнуть роботу в Дебальцевому
15:17, 25 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що завтра у Дебальцевому розпочнуть працювати експерти з Росії та ОБСЄ щодо питання режиму припинення вогню.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-конференції.
Він зазначив, що сьогодні приїжджають інспектори з Росії та представники ОБСЄ для створення центру для "ефективних дій проти тих, хто порушує режим припинення вогню".
Читайте такожНа Луганщині дві групи спостерігачів ОБСЄ фіксують порушення бойовиками перемир'я"Вони приїжджають сьогодні у Харків і з завтрашнього дня починають свою місію першу у місті Дебальцеве", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що саме це місто на сьогодні зазнає найбільшої кількості обстрілів в порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на Луганщині бойовики обстріляли представників ОБСЄ.
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